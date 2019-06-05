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محافظات
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:09 م

بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ

بالصور.. توافد آلاف
مصطفى عنز
dostor.org/2654968

توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، بينما استمرت حملات النظافة فى الشوارع الرئيسية والفرعية منذ الصباح الباكر بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات.

وشهدت حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وهى مقصد الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى المحافظة، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز، فضلا عن المسطحات الخضراء بالحديقة وتأمينها بوضع 8 كاميرات مراقبة رئيسية فى مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة، إلى جانب إقامة مسرح حديث، وسينما أطفال، مزودة بالألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى إقامة سينما 3D لجميع المراحل العمرية.

فيما توافد أيضا آلاف المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة دسوق، حيث استقبلت حديقة الأسرة والطفولة والميدان الإبراهيمى بمدينة دسوق آلاف الزوار من القرى والمراكز المجاورة، واستقبل كورنيش النيل وفرع النيل بدسوق العديد من الرحلات النهرية والمستمرة حتى الآن.

وفى مدينتى فوه ومطوبس، زار المواطنون حدائق الأسرة والطفولة، وكورنيش النيل، وقناطر إدفينا بمطوبس، والحدائق العامة والمتنزهات، إضافة إلى زيارة المناطق الأثرية بعدد من مدن المحافظة.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن رفع درجة الاستعداد فى جميع قطاعات المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز، وتوفير إسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور، والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف.

وأكد أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين، لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصا على سلامة المستهلك، وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وفى إطار استعدادات المحافظة بمناسبة عيد الفطر، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية، للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورًا، والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ، لمدير الحماية المدنية، باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية المدنية لمواجهة أى طوارئ قد تحدث أثناء العيد، كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ بأهمية متابعة عينات المياه، وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مدينة مصيف بلطيم بالاهتمام بالشواطئ، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين، والاستعداد بخطة الإنقاذ، ومراقبة حالة البحر والرياح أولًا بأول، حفاظًا على رواد المصيف، واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات العيد.

بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ
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