إقبال متوسط على قلعة قايتباي في أول أيام العيد

شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا متوسطًا من قِبل المواطنين، حيث فتحت القلعة أبوابها أمام الزوار في الساعة التاسعة صباحًا وتغلق أبوابها في الساعة السادسة مساءً.



ومن جانبه قال محمد متولي مدير آثار الإسكندرية والساحل الشمالى للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن نسبة الإقبال منذ بداية اليوم متوسطة نسبيًا في الساعات الأولي من بداية أول يوم العيد، وفي زيادة مستمرة حتي إغلاق أبوابها.



وأضاف "متولي"، أن قلعة قايتباي تفتح أبوابها أمام الزائرين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا استعداد منطقة آثار الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ورديات للمفتشين والإداريين والحراس طوال أيام العيد، وتكليف مجموعة من الشباب الأثريين للشرح للوفود والزائرين، وتم عمل صيانة شاملة لدورات المياه لتوقع أعداد كبيرة من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة التي التواجد الأمني من حراس ومراقبي أمن وزارة الآثار بالاتحاد مع شرطة السياحة للتأمين الداخلي للقلعة، وتأمين القلعة خارجيًا من قوات الأمن.



وأوضح "متولي"، أن وزارة الآثار خصصت عام 2019 للمواطنين من الدول الإفريقية، حيث يتم معاملتهم في قيمة التذاكر مثل المصريين، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، وبطولة كأس الأمم الإفريقية مشيرًا إلى أن قيمة تذاكر دخول القلعة، هي 20 جنيها للمصري و5 جنيهات للطالب المصري، علمًا بأن الزائرين العرب يعاملون معاملة المصريين في قيمة التذاكر، كما تبلغ قيمة التذكرة للأجنبي 60 جنيها، وللطالب الأجنبي 20 جنيها.



وأشار إلى أنه يتم حاليًا عمل مشروع ترميمات حول القلعة بحاجز أمواج للحفاظ على الآثار الغارقة، بالإضافة إلي حوض مائي حول القلعة لتوفير الأمان لقوارب النزهة الصغيرة، والحفاظ علي الجدار الخارجي للقلعة.