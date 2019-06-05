ربة منزل تنتحر بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بأول أيام العيد

انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها بالطابق الخامس، بعد يأسها من الشفاء من مرضها، بحالة نفسية سيئة لتسقط جثة هامدة غارقة في الدماء.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، من إدارة شرطة النجدة، بوجود جثة بجوار نادي المعلمين بدائرة قسم شرطة دمنهور، لسيدة إثر سقوطها من أعلى.



على الفور انتقل المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، والنقيب أحمد صابر معاون المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة "منى.م.أ" 65 سنة، ربة منزل، ملقاة على الأرض بجوار نادي المعلمين.



وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم دمنهور، مع أسرة المتوفاة، إصابتها بحالة اكتئاب منذ فترة، وأنها أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها، بسبب يأسها من الشفاء من المرض لتنهي حياتها على الفور وتلقى مصرعها.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار علي عبدالباري، رئيس نيابة دمنهور.