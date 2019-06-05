سعد يتذيل القائمة.. إيرادات هزيلة لـ"محمد حسين" فى أولى ليالى العرض

عرض مساء أمس الثلاثاء الليلة الأولي لأفلام عيد الفطر المبارك، وكان من ضمن هذه الأفلام فيلم "محمد حسين"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينما ظهرت إيراداته الهزيلة جدًا التي كشفتها إحدى شركات التوزيع.



وحقق الفيلم في اليوم الأول إيرادات لم تتخط 100 ألف جنيه، حيث حقق بالأرقام 89٫885، ليتذيل قائمة الإيرادات وسط سباق مع أربعة أفلام أخرى يتم عرضها في نفس الموسم وهي: "حملة فرعون"، "كازابلانكا"، "الممر"، "سبع البرُمبة".



فيلم "محمد حسين" إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي، وهو من بطولة محمد سعد، وسمير صبري، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومي سليم، وفريال يوسف، ودينا محسن "ويزو"، وحمدي الوزير