القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
الكرازة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:22 م

البابا تواضروس يدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش

البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
dostor.org/2654938

تدين الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم الأربعاء أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، وقدموا أرواحهم فداء للوطن الغالي.

وأضافت الكنيسة في بيان لها: خالص العزاء لأسر الشهداء ونصلي من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام.

وتؤكد الكنيسة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في محاربة الإرهاب، وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن، ونصلي أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية علَّهم يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

أيام الخلاص.. ماذا يفعل المسيحيون فى «أسبوع الآلام»؟

منذ 7 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 8 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 9 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 9 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 9 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

الآن

صديق الشهيد عمر إبراهيم: "كان من أحسن الشخصيات"

قبل ساعات من حلول عيد الفطر.. شهيد كمين العريش: عيدوا أنتوا

التضامن: 27 ألف متطوع بالمتنزهات خلال العيد لتوعية بأضرار التعاطي

إحباط محاولة تهريب 4.5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

ألبومات الصور

السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء "صور"

محافظ البحر الأحمر يتفقد النادي الاجتماعي بالغردقة

محافظ كفر الشيخ يزور المستشفى العام لتهنئة المرضى بالعيد

محافظ مطروح يهنئ زوار حديقة الغزالة بأول أيام عيد الفطر المبارك

رياضة

التايمز: نجاح محمد صلاح يسجل فوزًا ضد "الإسلاموفوبيا" في ليفربول

"الاتحاد الفرنسي لكرة القدم" يرفض تدخل ماكرون في دوري الأبطال

"إريكسن" جاهز للرحيل عن توتنهام من أجل تحديات جديدة

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

الرئيس نيوز

طفلة تتمسك بالسيسي في حفل العيد.. شاهد رد فعل الرئيس

الأعلى للإعلام يطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية فقط في حادث العريش

بيان من السعودية بشآن تطورات الأحداث في السودان

الإفراج عن 2002 سجين بينهم 139 غارما بعد سداد مديونياتهم

خامنئي يلقي خطبة العيد ممسكا بسلاح قنص خطير

كشكول

عبد الله : ١٦ ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في ٣٥ لجنة بالفيوم

"تعليم البحيرة" تؤكد استعداد المديرية لماراثون الثانوية العامة

جامعة سوهاج تدين حادث العريش الإرهابي وتنعى شهداء الوطن

مستشار "اللغة العربية" لطلاب"الثانوية العامة: امتحان السبت سيخلو من الأسئلة التعجيزية

"الإسكندرية": الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب إلا تماسكاُ لمواجهتها

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

اكتشاف مرض الحمى القلاعية شمال غربي الصين

الهند: العثور على متسلقي هيمالايا المفقودين سيستغرق 10 أيام

رسم على حقول الأرز في جنوبي الصين (صور)

مقالات الرأي
ميخائيل-بهيج-مرقص

​ مينا اسعد كامل يكتب: المسيحية ومصر القديمة

مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

المزيد
الصحة

منطقة شينجيانغ تُسجل انتشارًا لنوع من مرض الحمى القلاعية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎