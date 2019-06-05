البابا تواضروس يدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش

تدين الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم الأربعاء أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، وقدموا أرواحهم فداء للوطن الغالي.



وأضافت الكنيسة في بيان لها: خالص العزاء لأسر الشهداء ونصلي من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام.



وتؤكد الكنيسة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في محاربة الإرهاب، وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن، ونصلي أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية علَّهم يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة.