الأربعاء.. "الناى السحرى" بمركز المنيرة

ضمن عروض برنامج سين سينما٬ والذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة٬ يستقبل فرع المركز بالمنيرة٬ في السابعة من مساء الأربعاء 12 يونيو الجارى٬ عرض موتسارت "الناي السحري"، تسجيل فيديو لعرض من مهرجان آكس أون بروفانس 2014، قيادة موسيقية لبابلو هيرسكادو، وإخراج سيمون مكبيرني.



ومدة العرض: ساعتين و50 دقيقة، تتخللها استراحة ربع ساعة، نسخة ألمانية مُترجمة للفرنسية.



ألف موتسارت هذه الأوبرا الشهيرة خلال بعض الأسابيع فقط قبل وفاته بالضبط، يمثل هذا العمل الغامض المدهش الأساسى أوبرا عالمية بلا منازع تؤثر على الجميع.



يعيد العرض اكتشافها بإخراج حديث يسحر الكبير والصغير، والعرض من إنتاج مهرجان آكس أون بروفانس الشهير وتليفزيون Arte.