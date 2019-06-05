"مستقبل وطن" بكفر الشيخ يوزع هدايا على الأطفال احتفالا بعيد الفطر

هنأ حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ برئاسة المهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة، شعب المحافظة بعيد الفطر المبارك، وأقام الحزب احتفالية بعد صلاة العيد بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ لتهنئة المواطنين بالعيد وتم تقديم ألعاب ترفيهية للأطفال.



وتم عمل مسابقات ببعض الأسئلة وتقديم هدايا لهم منها لعب أطفال وساعات يد، حضر الاحتفالية الدكتور على أبوشوشة، الأمين العام المساعد والمحاسب أحمد جعفر، الأمين العام المساعد والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيرى ومحمود مراد أمين الحزب ببندر كفر الشيخ وأحمد حمادة الفقى أمين مساعد أمانة الشباب وعمر خضر أمين مساعد الشباب.



يأتى ذلك ضمن خطة الأمانة العامة للحزب على مستوى الجمهورية لتهنئة المصريين بجميع محافظات الجمهورية بالأعياد والمناسبات السعيدة.