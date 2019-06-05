التحفظ على 25 ألف عبوة شيكولاتة غير صالحة بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 25 ألف عبوة شيكولاتة و2 طن مستلزمات تحضير مجهولة المصدر، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية "شيكولاتة"، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بإنتاج وتصنيع الشيكولاتة غير مطابقة للمواصفات مستخدمًا مستلزمات مجهولة المصدر.



تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسئول وجرى ضبط كميات قدرها 2 طن معجون شيكولاتة مجهولة المصدر، و25920 عبوة شيكولاتة "منتج نهائى" غير مطابق للمواصفات تحمل علامات تجارية مقلدة لإحدى الشركات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.