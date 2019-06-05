محافظ البحر الأحمر يتفقد النادي الاجتماعي بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الأربعاء، النادي الاجتماعي بالغردقة لمتابعة احتفالات أهالي المدينة بعيد الفطر المبارك.



ووجه محافظ البحر الأحمر التهنئة لجميع أبناء الشعب المصري عامة، وأهالي البحر الأحمر خاصة، بمناسبة العيد المبارك، مؤكدًا أهمية ضبط النفس والحفاظ على نظافة الأماكن العامة بالمدينة السياحية، كما رحب بجميع زائري الغردقة من كل محافظات الجمهورية، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بالمدينة الساحلية.



وكانت الشواطئ والمتنزهات العامة بمدن محافظة البحرالأحمر المختلفة قد استعدت لاستقبال المعيدين من أهالي المحافظة والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، حيث تم تجهيز الشواطئ العامة وفتحها مجانًا أمام المواطنين، بالإضافة إلى عدد من المتنزهات بمدينة الغردقة، ومنها "النادي الاجتماعي، والممشى السياحي القديم، وممشى شارع شيري، وممشى النصر، وشاطئ ميريت".



وأصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر تعليماته بفتح الشواطئ العامة والمتنزهات أمام المواطنين مجانًا لقضاء إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن المحافظة.



وكلف محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن بالمحافظة، بتجهيز الشواطئ ووضع شمسيات جديدة، وتمهيد الشواطئ، وزيادة عدد المنقذين على الشواطئ بالقرى السياحية والشواطئ العامة للمواطنين وإظهار العلامات الإرشادية بالمناطق المسموح فيها بالسباحة من عدمه.