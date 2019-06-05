وفد كنسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد بعيد الفطر المبارك

زار وفد كنسي من آباء وأعضاء لجنة كاتدرائية الأنبا إنطونيوس بأبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر المشرف بأبوظبي، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



ويحرص رؤساء الكنائس بمصر بشكل دائم على تقديم التهنئة بمناسبات الأعياد، وذلك لتعبر عن محبتهم للآخرين وسعيهم الدائم للمشاركة في المناسبات المختلفة.



وتحتفل مصر اليوم الأربعاء بعيد الفطر المبارك، وفقا لإعلان دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام العيد بينما احتفلت الإمارات والسعودية به منذ أمس، وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة العيد.