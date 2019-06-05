عمليات "القومى للمرأة" تخصص أرقام تليفونات لتلقى شكاوى التحرش

خصصت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، أرقام تليفونات لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال أيام عيد الفطر، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.



فيما يقدم المجلس المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، عبر أرقام 01554845024، 0100 752 5600، 0109 929 9191.



وكانت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد أعلنت تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115.



وأشارت إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس يتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيًا منه لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.