التحفظ على 21 طن لحوم مستوردة غير صالحة بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحفظ على 21 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة، وحجز صاحب الثلاجة على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار صاحب المضبوطات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك ثلاجة كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، لحيازته كميات من اللحوم المستوردة الفاسدة.



وبمداهمة الثلاجة تم ضبط مالك الثلاجة وبتفتيشها عثر 21،101 طن جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهة مالك الثلاجة قرر بأن اللحوم المضبوطة ملك أحد الأشخاص "مستأجر الثلاجة "جار ضبطه"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.