اكتشاف مرض الحمى القلاعية شمال غربي الصين

سيطرت السلطات المحلية بمنطقة (شينجيانج) الويجورية، ذاتية الحكم شمال غربي الصين، على مرض الحمى القلاعية من الفئة (أو)، بعد ظهوره بين قطيع ماشية في المحافظة.



وذكرت وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية- في بيان اليوم الأربعاء- أن المرض تم اكتشافه في قطيع من الماشية المنقولة إلى منطقة (شينجيانج)، حيث تم تأكيد إصابة 9 رءوس ماشية من أصل 286 رأس ماشية بالمرض، مضيفة أن السلطات المحلية المختصة أعدمت القطيع بالكامل، وقامت بتطهير مكان احتجازها، وفقا لمتطلبات الوقاية والتحكم المعنية بمثل هذه الحالات.



وتعتبر الحمى القلاعية مرضًا فيروسيًا شديد العدوى للعديد من الحيوانات الثديية البرية، والأخرى المحلية ذات الحوافر، بما فيها الماشية والخنازير.