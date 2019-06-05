الرئيس المالى يبحث مع وفد من البنتاجون تعزيز التعاون

بحث الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، في العاصمة باماكو، مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، برئاسة وكيل وزارة الدفاع للشئون الأمنية كاتي ولبرجير، تعزيز التعاون الثنائي.



ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن السفير الأمريكي في مالي دينيس هانكين القول إن اللقاء- الذي حضره وزير الدفاع المالي الجنرال إبراهيم دمبلي- ناقش "التحديات التي تواجهها مالي والتدريب والمعدات اللازمة لمواجهتها".



وأكد السفير الأمريكي أن دعم الولايات المتحدة لمالي "كبير بالفعل من حيث المساعدة المباشرة، ولكن أيضا مع الأمم المتحدة وعملية برخان الفرنسية ومنطقة الساحل الخمسة".



وأضاف أن هذه الجلسة أتاحت الفرصة- أيضًا - لترى أن الأنشطة تتماشى جيدًا مع أولويات الحكومة المالية، مشيرًا إلى أن "هناك تنسيقًا جيدًا مع جميع شركائنا، لأن التحديات كبيرة ومن الأفضل أن نعمل معًا".