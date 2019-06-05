قيادي بـ"مستقبل وطن" ناعيًا شهداء كمين العريش: مصر أقوى من إرهابهم

نعى عبدالله سعيد، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن، شهداء الحادث الإرهابى بقيام عدد من العناصر الإرهابية باستهداف فجر اليوم، كمين أمني جنوب مدينة العريش، وأسفر الحادث عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين بمزيد من الحزن والأسى.



وأكد عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن، فى بيان له، أن شهداء الوطن ضحوا بأنفسهم فى سبيل أننا نعيش فى أمن وأمان من تلك المحاولات الإرهابية التى تستهدف زعزعة استقرار هذا البلد، مضيفًا أن الجماعات الإرهابية واهمة أنهم قادرون على تحويل الأعياد إلى مآسٍ، لأن مصر الأبية أقوى وأصلب من إرهابهم وتطرفهم، وأن الجيش والشرطة عازمان على تطهير سيناء من خفافيش الظلام.



وتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تمنى للمصابين الشفاء العاجل.