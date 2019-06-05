محافظ كفر الشيخ يزور المستشفى العام لتهنئة المرضى بالعيد

حرص الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على زيارة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد أدائه صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة بساحة الاستاد الرياضى، حيث تابع مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى.



وأهدى المحافظ "الورود" لمرضى المستشفى العام، مقدمًا لهم خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل بإذن الله، كما استمع إلى طلباتهم، بينما عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة محافظ كفر الشيخ لهم، داعين المولى العلى القدير لمصر أن يحفظها من كل سوء قائلين "مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا".



وكان محافظ كفر الشيخ، قد زار عدد من أقسام مستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية، مقدمًا خالص التهنئة للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما أوصاهم بالاهتمام بالمرضى ورعايتهم.



جاء ذلك، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.