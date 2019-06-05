مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بالبحيرة

لقى شاب مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى أمام قرية المصري بدائرة مركز أبوحمص، وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى السريع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية المصرى بدائرة المركز.



أسفر الحادث عن مصرع محمد محمد عمرو الشريف ٣٠ سنة، مقيم بدمنهور شبرا، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.