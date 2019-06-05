الرئيس السنغالي ردًا علي "بي.بي.سي": لن نقبل الاتهامات الكاذبة

دعا الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم الأربعاء، قناة "بي.بي.سي" البريطانية إلى تقديم أدلتها بخصوص عشرة المليارات دولار التي ذكرت أن شقيقه علي صال استحوذ عليها من ضرائب النفط السنغالي.



وقال الرئيس السنغالي- للصحفيين، بعد أدائه صلاة عيد الفطر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السنغالية الرسمية- إن السنغال بلد قانون وعلى من يوجه التهم أن يقدم الأدلة لإثبات تهمه (في إشارة للقناة البريطانية).



وأضاف أنه "بالرغم من القوى الخارجية المزعزعة للاستقرار والمتمركزة في الداخل؛ فإن هذه القضية ستحال للعدالة.. وإذا كان علينا أن نعاقب، فسوف نعاقب.. ومع ذلك فإننا لن نقبل الاتهامات الكاذبة.. لن أتوانى أبدًا في الحفاظ على سلامة الأراضي وسيادة البلد، وسيتم إعادة الحقيقة بشأن تهم الفساد الواردة في الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية".



وذكرت (بي.بي.سي.)- في وقت سابق- أن شركة نفط فرنسية حولت الضرائب المستحقة عليها لدولة السنغال إلى شركة خاصة تابعة لشقيق الرئيس السنغالي.