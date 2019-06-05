القناطر الخيرية منتجع الغلابة للاحتفال بالعيد في القليوبية

استقبلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المئات من المواطنين بعدد من المدن والمحافظات المجاورة، الذين حرصوا على قضاء العيد وسط الحدائق والطبيعة الخلابة التى تتمتع بها القناطر والملقبة بمنتجع الغلابة.



حيث نظم الشباب رحلات نيلية داخل نهر النيل للاحتفال بالعيد على أصوات الدى جى وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي ارتسمت على وجوه جموع الشباب.



فيما حرص أيضًا بعض الوافدين على ركوب الخيل وممارسة بعض الألعاب والتنزه وسط الحدائق التى فتحت أبوابها بالمجان لخدمة المواطنين للتمتع بالعيد وسط الطبيعة الخلابة.



ومن جانبه، أكدت رحاب المزين، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن الخطة التي جرى وضعها وأقرها الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، أتت بثمارها في الاحتفال باليوم الأول بعيد الفطر المبارك، ولم تتلق غرفة العمليات حتى الآن أي حالات غرق أو خروج عن النص من جانب الزائرين بسبب التواجد الأمني المكثف داخل وخارج مدينة القناطر الخيرية.



وأشارت إلى أن الخطة المرورية التي أشرف عليها اللواء نبيل عدلي، مدير إدارة مرور القليوبية، وقادها العقيد عبدالعظيم سعيد، رئيس مباحث المرور، حققت سيولة مرورية للقادمين من وإلى القناطر الخيرية دون زحام، موضحة أن الأسعار الرمزية لدخول الحدائق والمتنزهات ساعدت على دخول الزائرين بسهولة.



فيما شهد كورنيش مدينة بنها زحامًا كبيرًا من الرواد وتسابق الأطفال على ركوب الحنطور ولعب الكرة وركوب الخيل والمراكب النيلية وسماع الموسيقى والأغانى.