شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين في أول أيام عيد الفطر

استقبلت شواطئ الإسكندرية، في أول أعياد عيد الفطر المبارك المئات من أهالي المدينة وزائريها للاحتفال، حيث امتلأت الشواطئ بالمحتفلين بالعيد من الأسر المختلفة، في ظل قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمتابعة ومراقبة الأسعار من خلال مرور مدير عام الشواطئ والمصايف أسامه علي، على عدد من الشواطئ سؤال المحتفلين عن وجود أي شكاوى أو زيادة في الأسعار المحددة.



كما حذرت محافظة الإسكندرية من نزول شاطئ النخيل، لخطورته على المواطنين ورفعت جمعية ٦ أكتوبر التي تدير الشاطئ من إجراءاتها بزيادة عدد المنقذين لـ٣٠ غطاس و٦ دراجات مائية وتحديد المناطق الآمنة للسباحة.



كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن زيادة عدد الشواطئ المجانية لـ8 شواطئ، هي: المندرة بالمنتزه ثان والسرايا وميامى بالمنتزه أول وشاطئ جليم بشرق وشاطئ الأنفوشى العام بالجمرك وشواطئ شهر العسل والهانوفيل بالعجمى، وشاطئ المكس بغرب، بالإضافة إلى 22 شاطئا بنظام الخدمة لمن يطلبها، و19 شاطئا مميزا، و3 شواطئ سياحية.



وأكدت الإدارة أنه تم توفير مسعفين بكافة الشواطئ، والتنبية على جميع مستأجرى الشواطئ في نطاق المحافظة بضرورة الاهتمام بتوفير خدمة للزائرين.