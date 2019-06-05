وزير الخارجية البحرينى: قطر فقدت البصيرة وأصابها العناد

وصف وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التعنت القطري في الأزمة الخليجية، ورفض مطالب الرباعي الـ13، لإنهائها لـ"فقدان البصيرة"، مشيرًا إلى أن قطر تدعو للحوار وترحب بالوساطة بينما لا تعمل على إنجاحهما.



وكتب وزير الخارجية البحريني في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "عامان من رفض الحلول والمكابرة والتعنت والابتعاد عن الأشقاء.. ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح، وتكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى دون أي اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية مع محيطه الخليجي، إنه العناد وفقدان البصيرة".



يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية من الأزمة القطرية، إذ أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارت، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة ووقف الملاحة البحرية وإغلاق المجال الجوي معها بسبب دعمها للإرهاب وتعاونها مع إيران، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



ومنذ اندلاع المقاطعة العربية للدوحة، حددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا، لإنهاء المقاطعة العربية، وبحث سبل عودة العلاقات مع قطر من جديد، وفي مقدمتها التوقف عن دعم الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، إغلاق قناة "الجزيرة" القطرية، وخفض مستوى التعاون الدبلوماسي مع إيران، فيما جددت الدوحة دعوتها للحوار غير المشروط.