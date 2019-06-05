السعودية تؤكد أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، مشددة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز سريعا الظروف والصعاب التي يمر بها.



وأكدت حكومة المملكة- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- متابعتها ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



وأعربت عن أملها في أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كل الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته.