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فن
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:46 م

مى عمر: دورى فى "ولد الغلابة" نقلة فى مشوارى الفنى

مى عمر: دورى فى ولد
أ ش أ
dostor.org/2654907

قالت الفنانة مي عمر، إن دورها في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض في موسم رمضان المنتهي، نقلة فنية في مشوارها، ودور جديد لم تقدم مثله من قبل.

وأضافت مي عمر- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أنها دائما تسعى لأن تتمرد على أدوار الفتاة الهادئة والرومانسية بتقديم أدوار على النقيض منها كي لا تكرر نفسها، مشيرة إلى أن مسلسل "ولد الغلابة" أول الخط في هذا التمرد.

وأوضحت أن الكثير من العوامل جذبتها لشخصية "فرح" في المسلسل؛ فهي جديدة فنيا عليها، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور مثل تخليها عن المبادئ وزواج من رجل يكبرها في العمر بسبب الاضطرار لذلك نتيجة ظروف معينة، بالإضافة لتفاصيل أخرى تجلت تباعًا في حلقات العمل.

وأشارت إلى أن الصعوبات التي واجهتها كانت نفسية في إظهار مشاعر مُعينة بالشخصية ولغة الجسد، خاصة أن الدور يحمل الكثير من التناقضات، ومن الضروري معرفة خروج كل تفصيلة في التمثيل في محلها.

ورأت أن مسلسل "ولد الغلابة" خطف الأنظار هذا العام والتعليقات وردود الأفعال إيجابية للغاية عليه، كما أن الناس تتحدث عن المسلسل على السوشال ميديا، وهو عمل من نبض وواقع المجتمع الصعيدي وقصص مؤثرة وجديدة على الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى عيسى يجسده الفنان أحمد السقا يعاني من الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها خلال الأحداث، وأبرزها حاجة والدته لجراحة عاجلة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها، الأولى مدرسا بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائقا لدى ضاحي، ومع تصاعد الأحداث يُجبَر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين عصابة تهريب المخدرات.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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