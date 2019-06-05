محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة لتهنئته بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفد الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، أسقف عام دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، لتهنئته بعيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.



وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء محافظة كفر الشيخ، وهو الذى يظهر عظمة المصريين فى الأعياد الدينية والوطنية المختلفة.



وعبر نيافه الأنبا ماركوس، عن خالص التهنئة لمحافظ كفر الشيخ، وأبناء المحافظة، بحلول عيد الفطر المبارك، مشددا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصرى، وتحقق الانتماء، وتزيد من أواصر الأخوة بين جميع المصريين.