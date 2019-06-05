"المحافظين" ينعى شهداء الكمين الأمنى بشمال سيناء

استنكر حزب المحافظين، الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف كمينًا أمنيًا بالطريق الدائري بشمال سيناء، أثناء إقامة صلاة عيد الفطر، أسفر عن استشهاد ضابطين وثمانية جنود.



ويتقدم المحافظين بخالص العزاء والمواساة لذوي وأقارب الشهداء من رجال الأمن الذين استشهدوا بشمال سيناء، معربًا عن تضامنه مع أهاليهم، ومؤكدًا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين الذين يقفون خلف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب واجتثاثه من جذوره.