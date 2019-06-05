15 يونيو.. حفل توقيع "كحل وحبهان" بالكتبجية

ينظم نادي الكتبجية الثقافي٬ بالتعاون مع دار الكرمة للنشر٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "كحل وحبهان" للكاتب عمر طاهر٬ ويدير الندوة الشاعر أحمد شبكة، وذلك يوم السبت 15 يونيو فى تمام الساعة السابعة مساء فى مقر الكتبجية بالمعادي.



في هذه الرواية، يكتشف عمر طاهر متعة استخدام الطعام والرائحة لكتابة قصة حياة رجل عادي، المراهقة والحب والغربة والوحدة والزواج والأصدقاء والنجاح والفشل، هناك دائمًا طعم ورائحة كما يحكي بطل الرواية.



ومن أجواء الرواية نقرأ: "فسدت شهيتي أنا الذي كنت أرى في الطعام ما بعد الطعام، لا يوجد ما هو أشهى من طعام استقر لفترة داخل فخارة في النار، تمامًا كالتجارب التي تسوي جاذبية الواحد على مهل، الفاكهة التي أعود بها من السوق لا ضامن لها، وهي غدَّارة مثل اختيارات الواحد العاطفية".