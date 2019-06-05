القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
القبلة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:04 م

الإمام الأكبر يدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش

الإمام الأكبر يدين
أميرة العناني
dostor.org/2654883

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن استشهاد ظابط وأمين شرطة وستة مجندين.

ويؤكد الأزهر تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل فى القضاء على الإرهاب، كما يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين - مسلمين ومسيحين - مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.

وقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

منذ أقل من شهر

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه

منذ أقل من شهرين

المفتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

منذ 3 شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ 3 شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ 3 شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

مصر تشارك باجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي باليابان

إعادة انتخاب جانى إنفانتينو رئيسًا لـ"فيفا"

طقس ثاني أيام العيد مائل للحرارة.. والقاهرة 36 درجة

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ617 جنيهًا للجرام

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

ألبومات الصور

العيد فى المقابر

بالصور.. محافظ أسوان يزور المرضى بالمستشفيات لتهنئتهم بالعيد

محافظ سوهاج يشارك أهالي قرية "سعد الله" فرحتهم بعيد الفطر

رجال الدين المسيحي والإسلامي يهنئون محافظ المنيا بعيد الفطر

رياضة

"إريكسن" جاهز للرحيل عن توتنهام من أجل تحديات جديدة

بعد إعادة انتخابه.. رئيس الفيفا بين الإنجازات السريعة والإخفاقات

رومينيجيه ينفي اهتمام بايرن ميونيخ بكلوب وتقديم عرض لسانيه

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

الرئيس نيوز

بينها رسوم بـ 15 قرشًا.. البرلمان يفتح ملف أموال الدولة الضائعة بالمحافظات

"مد سن القضاة" .. مقترح برلماني لتعديل قوانين السلطة القضائية

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد

"الداخلية" تفرج عن عدد من الغارمين بموجب عفو رئاسي

خبراء في الجماعات الإرهابية: هجوم العريش دعائي ولا علاقة له بعشماوي

كشكول

رئيس جامعة أسيوط: الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري

رئيس جامعة حلوان يدين الحادث الإرهابي بالعريش

وكيل "التعليم" بشمال سيناء تنعى شهداء الوطن بحادث "كمين البطل"

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة أبوشناف

لجان الثانوية أنهت تجهيزاتها للامتحانات في المقطم

الأمصار

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

الجيش السوري يستهدف خطوط إمداد الإرهابيين بريفي إدلب وحماه

دينيسوف: الحرب التجارية تجعل الحسابات بالروبل واليوان أكثر إلحاحًا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رسم على حقول الأرز في جنوبي الصين (صور)

افتتاح 13 معهدًا لتعليم اللغة الكورية فى إحدى عشرة دولة

فيتنامى يفقد ذراعيه أثناء تنظيفه لنمر

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

منطقة شينجيانغ تُسجل انتشارًا لنوع من مرض الحمى القلاعية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎