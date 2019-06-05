مرمر حليم تطلق مجموعة جديدة لفساتين زفاف لعروس فى الثلاثينات

أطلقت مصممة الأزياء المصرية العالمية، مرمر حليم، مجموعتها الجديدة لفساتين زفاف عروس 2019، والتي تناسب فتاة في الثلاثينات من العمر.



وقالت مرمر خلال تصريحات لها: ما شجعني على البدء في تصميم فساتين للزفاف السيدات اللاتي كانت تطلب ذلك وتسألني عن أفكاري لتصميمات جديدة، وما حرصت عليه خلال المجموعة الجديدة أن تكون الفساتين مناسبة للعروسة في سن الثلاثينيات أو أكبر من ذلك، لأن الصورة المثالية للعروس هي الفتاة العشرينية التي ترتدي الفستان المنفوش والمليء بالتفاصيل المناسبة لمرحلتها العمرية، لكن في الواقع نجد الكثيرات تفضلن تحقيق ذاتهن في العمل واختيار "كارير" بعينه ثم تأتى مرحلة الزواج فيما بعد، لذا حرصت أن تكون المجموعة بسيطة وبروح البراند الخاص بي لتلاءم هذه المرحلة العمرية الأكثر نضوجًا.



أما عن الخامات المستخدمة، فتنوعت مجموعة "حليم" بين التفتا، التول، الأورجانزا، مستعينة بالورد المتقطع والمتناثر على الأكمام ليعطي كل فستان شخصية مميزة.



وتابعت: الكولكشن مناسب لشخصية كل عروسة لترتدي ما يناسبها ويشبهها.







