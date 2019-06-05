تشكيل لجنة لفحص المضبوطات في قضية "الكابلات النحاسية"

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنه لفحص المضبوطات التي تم التحفظ عليها في واقعة القبض على 11 متهمًا بالشروع فى سرقة كابلات نحاسية لهواتف أرضية فى التجمع، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث.



وتمكتت قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالحى الأول، من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (منشار حدادى- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجارى "أزمة")، وذلك أثناء توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.