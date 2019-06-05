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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:03 م

"إريكسن" جاهز للرحيل عن توتنهام من أجل تحديات جديدة

إريكسن جاهز للرحيل
وكالات
dostor.org/2654879

قال لاعب الوسط الدنمركي كريستيان إريكسن، إنه مستعد للرحيل عن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل خوض تحديات جديدة مع فريق آخر في الموسم المقبل.

ولعب إريكسن، الذي انضم إلى توتنهام من أياكس أمستردام في أغسطس 2013، دورا محوريا في فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو وصيف بطل أوروبا وصاحب المركز الرابع بالدوري الانجليزي.

وقال إريكسن (27 عاما) لصحيفة إكسترا بلادت الدنمركية: "أشعر أنني في مرحلة من مسيرتي أحب فيها تجربة شيء جديد"، وأضاف: لدي احترام شديد لكل شيء في توتنهام ولن يكون من السلبي الاستمرار لكنني قلت إنني أود خوض تجربة جديدة.

وتابع: "أتمنى حسم الأمور هذا الصيف وهذه هي الخطة. في كرة القدم لا تعرف متى قد تتخذ قرارا مثل هذا وقد يتم في أي وقت".

ويتبقى عام واحد في عقد إريكسن مع توتنهام وذكرت وسائل اعلام إسبانية إنه قد ينتقل إلى ريال مدريد الساعي لتجديد تشكيلته تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان بعد موسم محبط أنهاه في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال إريكسن: "ريال مدريد خطوة للأمام لكن يتطلب الأمر مكالمة هاتفية من ريال مدريد والتواصل مع توتنهام لطلب ضم كريستيان وهذا لم يحدث على حد علمي حتى الآن".

وأضاف: "الأمر يتوقف على (رئيس توتنهام) دانييل ليفي وناد آخر وألا سأجلس على الطاولة للتفاوض من أجل عقد جديد".

وتشكل هذه الأنباء ضربة لتوتنهام الذي كان يريد استغلال وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا كنقطة انطلاق في الموسم المقبل.

ولم يبرم النادي أي صفقة منذ انضمام لوكاس مورا في يناير 2018 ويود بوكيتينو الحفاظ على عناصر الخبرة لتحدي منافسين مثل ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الممتاز.

وأشار إريكسن إلى أنه سيقرر البقاء في توتنهام اذا لم تضمن الأندية في سوق الانتقالات "خطوة متقدمة" في مسيرته.

وتابع: "إذا لم تكن هناك أي عروض مثيرة للاهتمام لم لا أبقى في توتنهام، إذا وقعت على عقد جديد فهذا يعتمد على الظروف".

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