ضبط سائق سرق سيارة من ميكانيكي أثناء إصلاحها بالخليفة

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على سائق سرق سيارة من ميكانيكي أثناء إصلاحها بالخليفة.



تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، أنه سلّم السيارة ملكه لـ ميكانيك لإصلاحها بالورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وبتاريخ البلاغ أخطره الأخير بإكتشافه سرقة السيارة من داخل الورشة ملكه.



وباستدعاء الأخير، وسؤاله، اتهم سائق مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، بسرقة السيارة المُشار إليها عقب قيامه بمغافلة أحد العاملين بالورشة والاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، والاستيلاء عليها ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بجراج كائن بأحد العقارات بالهرم.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.