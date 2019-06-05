كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة فى العالم

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، التزام حكومته بإنفاق 1.4 مليار دولار أمريكي سنويا لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 2023، لتعزيز صحة وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.



وقال "ترودو" في المؤتمر الذي تستضيفه كندا حاليًا في مدينة فانكوفر، الذي وصفه بأنه أكبر تجمع في العالم لحقوق المرأة بحضور عدد من رؤساء الدول ومجموعة من وزراء الحكومة الفيدرالية الكندية، إن هذا الالتزام التاريخي سوف يدعم حقوق الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل بمبلغ 700 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذا سيجعل كندا مانحًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من المساعدات الدولية.



وقد أشاد المجلس الكندي للتحالف الدولي بإعلان ترودو، وقال في بيان له اليوم، إن هذا الالتزام بإنفاق 1.4 مليار دولار كل عام لمدة 10 سنوات سيكون له أكبر التأثير على تمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، كما أنه يعد مساهمة مهمة في تنفيذ سياسة المساعدة الإنسانية الكندية ودعم صحة المرأة وحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم.