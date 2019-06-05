سيمون تتألق بإطلالات العيد

فاجأت النجمة سيمون جمهورها، اليوم الأربعاء، بنشر جلسة تصوير جديدة لها بجانب البحر وبإطلالات عصرية ملونة، علي حسابها الرسمي علي فيسبوك، لتضفي البهجة علي متابعي الكوكب الافتراضي في أول أيام عيد الفطر.



وتألقت سيمون بعباءات مختلفة من اللون السماوي، مطرزة بنعومة لتناسب النجمة سيمون، ونسقت معها أكسسوارات ملونة، كما ظهرت بجلسة التصوير بشعر مموج منسدل.



وهنأت سيمون المصريين بحلول العيد، كما تفاعل مع طلتها عدد كبير من معجبيها، حيث اكتسبت سيمون شهرتها الكبيرة من أعمالها الغنائية في التسعنيات، وسارت الموضة علي خطى أزياءها.



ويعد من أشهرها أغانيها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مضبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري، ومنها دخلت عالم التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 كما قدمت عدد من الأعمال التلفيزيونية والمسرحية.

