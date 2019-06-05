الإفراج بالعفو عن 2002 من السجناء بمناسبة عيد الفطر

أعلن اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون، بينهم 139 غارمًا وغارمة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



ويأتى ذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.



وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بإجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارمًا وغارمة.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



وفي سياق متصل، قرر قطاع السجون صرف 500 جنيه لكل نزيل مفرج عنه بمناسبة عيد الفطر المبارك.