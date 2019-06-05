ارتفاع العقود الآجلة للذهب 0.19% خلال تداولات اليوم

ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء، وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في أغسطس على 1331.25 دولار للأونصة مرتفعا بنسبة 0.19%.



كما تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع 1332.35 دولار للأونصة الذهب قد يجد نقاط الدعم على 1273.90 دولار والمقاومة على 1334.05 دولار.



وهبط عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.01% للمتاجرة به على 96.988 دولار.



وفي الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر يوليو بنسبة 0.12%، كما تمت المتاجرة به على 14.787 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 0.11% كما تمت المتاجرة به على 2.670 دولار للرطل.