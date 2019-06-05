مقتل شخص وإصابة ستة في حادث بمنتجع جبال الألب السويسرية

قتل شخص وأصيب ستة آخرون في حادث في منتجع انجلبرج تيتليس الجبلي السويسري اليوم الاربعاء، خلال أعمال صيانة لمصعد تزلج خارج الخدمة.



قالت الشرطة في كانتون أوبوالدن بوسط البلاد، إن العمال أصيبوا عندما فشلت دعامة مؤقتة ملحقة بالكابل الرئيسي لجندول.



وأوضحت الشرطة إن عاملين أصيبا بجروح خطيرة بينما أصيب آخر بجروح متوسطة، وأصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين الثلاثة الأكثر خطورة على متن مروحيات إنقاذ إلى المستشفيات.



قال متحدث باسم شركة التلفريك التي تدير المصاعد في المنتجع، إنه لم يتم ربط الجندول بالكابل الرئيسي وقت وقوع الحادث، لأن المصعد كان مغلقًا بسبب الصيانة الروتينية المخططة.

