رامز جلال يقترب من نصف مليون جنيه بـ"سبع البرمبة"

حقق الفنان رامز جلال إيرادات متوسطة في أول ليلة عرض فيلمه السينمائي الجديد "سبع البرمبة"، وذلك في وقفة عيد الفطر أمس الثلاثاء، حيث حقق الفيلم إيرادات اقتربت من النصف مليون جنيه، وبالتحديد 406،498.



"سبع البرٌمبة" قصة وسيناريو وحوار لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال وبيومي فؤاد وجميلة عوض ونور قدري ومها أبو عوف ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت، ومجموعة من النجوم الشباب.



وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، حول شخصية "جلال" الذي يقوم بتجسيدها الفنان رامز جلال، وهي شخصية لمهندس معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة الشابة جميلة عوض، لكن كافة محاولته تبوء بالفشل بسبب رفض والدها، إلى أن تخطر في باله فكرة انتحال الشخصيات خاصة وهو موهوب في التقليد، إذ يقوم بانتحال أكثر من شخصية منها ضابط شرطة حتى يصل لقلب حبيبته في إطار كوميدي.