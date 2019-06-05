"الصناعات الغذائية": لدينا فائض من السكر يكفي 6 أشهر قادمة

قال المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن استهلاك المصريين للسكر يزيد بمعدل 50% خلال شهر رمضان، نتيجة للاستخدام المضاعف للسكر، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لا تؤثر على الأسعار حيث إن السوق في حالة استقرار وثبات بالأسعار.



وأوضح الفندي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن "لدينا فائض من السكر يكفي من 5 إلى 6 أشهر قادمة، حيث إن الإنتاج المحلي من السكر القصب والبنجر يصل نحو 2 مليون مقارنة بمعدلات الاستهلاك والاحتياجات المحلية التي تصل نحو 3 ملايين.



وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن الفترة الماضية تشهد موسم قصب السكر ويليه موسم البنجر خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أننا نستورد السكر خامًا من الخارج ونقوم بتكريره في الشركات، حيث إن مصر لا تستورد سكر مكرر، وطالب في مذكرة رسمية إلى وزير التموين، الدكتور علي المصيلحى، بزيادة عدد الأعضاء الممثلين من غرفة الصناعات الغذائية بمجلس السكر، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا فى الأسعار العالمية للسكر، وموضحًا أن هذا لم يوثر على الأسعار المحلية في شىء، لافتًا إلى أن هناك رقابة الآن على الأسعار لعدم تلاعب التجار.