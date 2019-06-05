القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
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الثقافة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:30 م

20 يونيو.. انطلاق "عيد الموسيقى" بحديقة الأزهر

20 يونيو.. انطلاق
نضال ممدوح
dostor.org/2654833

تنطلق بالمعهد الفرنسي بمصر، في السابعة والنصف من مساء الخميس 20 يونيو الجاي٬ بحديقة الأزهر، فعاليات "عيد الموسيقى" نسخة 2019 والتي تحتفي هذا العام بـ"رشيد طه" الذي رحل عن عالمنا عام 2018.

حيث دعا المعهد الفرنسي بمصر الفنانين المشاركين بعيد الموسيقى هذا العام إلى جعل موضوع تعاونهم هذا العام موسيقى رشيد طه، وتضم الاحتفالية احتفال الفنانين المشاركين بموسيقى رشيد طه وإرثه الفني بما يحمله من حماسة والتزام برسالة وجرأة تركت بصمة في فرنسا ومصر.

وتشهد الاحتفالية مشاركة المطرب الفرنسي الجزائري سفيان السعيدي مع الستة موسيقيين من فرقة مازالدا موسيقى مؤثرة على موسيقى "الراي" الحديثة مستخدمين آلات الموسيقى الإلكترونية والألات النفخ، سيدعو كل من سفيان سعيدي وفرقة مازالدا موسيقيين المركز المصري للثقافة والفنون – مكان– بالانضمام إليهم على المسرح وتقديم ثمار أقامتهم الفنية المُشتركة، حيث سيذكرون الجمهور من خلال ما سيقدمونه من إبداع بالآلات الموسيقية التقليدية التي شكلت بدايات موسيقى الراي وأثرت في الراي الحديث.

أما محبي الموسيقى الإلكترونية، فموعدهم مع ختام الحفل الذي ستقدمه دي جي الكونتيسه وإيقاع موسيقى المهرجانات.

20 يونيو.. انطلاق "عيد الموسيقى" بحديقة الأزهر
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