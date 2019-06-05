مقتل وإصابة 17 من مُسلحي طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عمليات منفصلة لها في إقليمي قندهار وأوروزجان بجنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 من مُسلحي طالبان.



وأفاد بيان للجيش الأفغاني - أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - بأن القوات الأفغانية شنت غارة جوية على أحد أحياء إقليم قندهار؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من مُسلحي حركة طالبان وإصابة 3 آخرين، مُضيفًا أن غارة أخرى نفذت على إقليم أوروزجان، أسفر عنها مقتل 3 مُسلحين من طالبان، وإصابة 9 آخرين.



من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان المُسلحة، على تلك الأنباء حتى الآن.



ويُعتبر إقليما قندهار وأوروزجان من أكثر الأقاليم، التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التي تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.