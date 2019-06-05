محافظ سوهاج يشارك أهالي قرية "سعد الله" فرحتهم بعيد الفطر

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أهالي قرية سعد الله التابعة لمركز سوهاج فرحتهم بعيد الفطر المبارك، كإحدى القرى الأكثر احتياجا، والتي تم حصرها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



وهنأ محافظ سوهاج أهالي القرية بحلول عيد الفطر المبارك وأبلغهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.



وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن المحافظ حرص على أن يتواجد وسط الأهالي والمواطنين في أول أيام العيد، ووزع عددا من الهدايا المادية والعينية على أبناء وأهالي القرية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأشار "التوني" إلى أن المحافظ استقبل المهنئين من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، الذين توافدوا لتقديم التهنئة فى جو يسوده الحب والمودة.



وفي النهاية استمع محافظ سوهاج لطلبات وآراء أهالي القرية، حيث وجه المحافظ بتوفير سيارة مياة للقرية فورا نظرا لانقطاع المياة المتكرر، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي ببحث عدد من الطلبات لمواطنين يطلبون إعانة نظرا لظروفهم الصعبة، ووجه بدراسة إنشاء ورش صناعية لشباب القرية.