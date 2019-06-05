"الممر" يقترب من المليون بأول ليلة عرض.. و"كازابلانكا" فى الصدارة

حقق الفيلم السينمائي الجديد "الممر"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، وعدد كبير من النجوم، إيرادات معقولة في أول ليلة عرض بوقفة عيد الفطر المبارك، حيث وصلت إيراداته إلى 964.649، مقتربًا من المليون الأول، ومحتلًا المركز الثاني بعد فيلم "كازابلانكا" بطولة الفنان أمير كرارة.



فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة، وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.