أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

أعلن الصليب الأحمر الأوغندي مقتل 5 أشخاص على الأقل، جراء وقوع انهيارات طينية بسبب الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على مناطق شرق البلاد على مدار الأيام الماضية.



وذكر الصليب الأحمر- حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء: أن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين كما أنه تم تسليم الجثث التي عثر عليها إلى الشرطة.



بدوره، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء جوليوس موكونجوزي: إن هناك عشرة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، كما أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تشريد العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية.



يشار إلى أنه عادة ما يسقط ضحايا في أوغندا كل عام خلال موسم الأمطار.