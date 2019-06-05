ورشة فنون مسرحية بثقافة الأقصر

نظم قصر ثقافة الطود بفرع الأقصر، ورشة فنون مسرحية لمسرح العرائس للأطفال ومتحدى الإعاقة، وأكد سيد عبدالحميد، أحد مسئولي الورشة، أهمية مسرح العرائس لجذب الأطفال وتوصيل المعلومات، بالإضافة إلى تقديم اسكتش بعنوان "الكداب وكاره النساء" بمشاركة عواد إبراهيم، وعماد محمود.



وجاء ذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوى القدرات الخاصة، ونشر الفنون والثقافة في كل النجوع والأقاليم، وبث روح التنوير، ومواجهة الأفكار الظلامية.



وتنظم قصور الثقافة على مدار أيام عيد الفطر، المئات من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشارك من خلالها المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، من خلال العروض المسرحية، والفنون الشعبية، والورش المقدمة للأطفال، ومعارض الفن التشكيلي.