المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن إسبانيا أحرزت تقدما كافيا من أجل الإيفاء بقواعد الموازنة الأوروبية، بحيث يمكن إنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحقها.



وتعد إسبانيا حاليا الدولة الوحيدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 التي تخضع لما يطلق عليه إجراءات العجز المفرط.



وقالت المفوضية" ونتيجة لذلك، من بين 24 دولة خضعت لإجراءات العجز المفرط عام 2011، لا توجد دولة مازالت تخضع لهذا الإجراء.



وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس " مع ذلك، يجب على إسبانيا الاستمرار في التركيز على التمويل العام الجيد، وتجنب المشاكل في المستقبل".



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها.



وأوضحت المفوضية اليوم في بروكسل أن الحكومة (الإيطالية) لم تتخذ إجراءات مضادة كافية في عام.2018

