المصريين الأحرار ناعيًا شهداء سيناء: فى جنات الخلد وسنظل عازمين للقصاص

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية فى العريش أول أيام عيد الفطر، وأسفر عن شهداء من رجال الأمن المصري.



وأعرب الحزب قيادات وأعضاء عن بالغ الحزن وخالص التعازي للقيادة السياسية وأهالى الشهداء الأبطال وكل المصريين فى مصابنا الأليم.



وأكد المصريين الأحرار، أن رجال مصر الأشداء جنودا وضباط وقيادة وشعبًا ومؤسسات سيظلوا عازمين على ملاحقة الإرهاب والقصاص لدماء شبابنا الذين نالوا شهادة الواجب المقدس والدفاع عن الأرض والعرض.



وطالب الحزب المجتمع الدولي وكافة الدول المُضاره من فيروس الإرهاب تضافر القوي والاصطفاف مع مصر لاجتزاز ذريعة الشر ممثلة فى الإرهاب وغلق منافذ تمويل تلك التنظيمات الشيطانية.



وأعرب الحزب عن ثقته الكاملة فى القيادة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة بأنهم سيثأروا لدماء الشهداء لتنعم بالراحة فى جنات الخلد، داعين أن يحفظ الله مصرنا الغالية من كل شر ومكيده.