الطائفة الإنجيلية تنعي شهداء كمين العريش

أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن حزنها العميق لاستشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين العريش، قبيل صلاة العيد، فجر اليوم الأربعاء.



وقالت في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ندين هذا العمل الإرهابي الآثم، ونصلي إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالي الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء.



وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.



وأكدت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.