مبعوث واشنطن في سول يؤكد على أهمية الأمن في عصر شبكات الجيل الخامس

أكد كبير مبعوثي الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء على أهمية الأمن في عصر شبكات الجيل الخامس في خطوة لتوضيح قرار بلاده بإدراج شركة (هواوي تكنولوجيز) الصينية على القائمة السوداء للشركات المحظورة لدواعٍ أمنية.



وقال سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية هاري هاريس - خلال خطابه في مؤتمر عقد بسول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "القرارات التي تم اتخاذها في وقتنا الحالي بشأن شبكات الجيل الخامس ستكون لها آثار على الأمن القومي لعقود"، موضحًا أنه يتعين على الدول إنهاء توطين البيانات نظرًا لكبحها عنان الابتكار وإضرار الاقتصاد.



وتابع قائلا "إن الشركات المحلية تفتقد الوصول إلى المزيد من الفرص ويحصل الأفراد على فرص استهلاكية أقل".



جاءت تصريحات السفير في الوقت الذي تتصارع فيه الولايات المتحدة والصين من خلال إجراءات انتقامية متبادلة في مجالي التجارة والتكنولوجيا المتقدمة على مدار الأسابيع القليلة الماضية ويبدو أن هذه الحرب طالت عملاق التكنولوجيا الصيني حيث وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء المحظورة الشهر الماضي وحرمته من شراء معدات أمريكية الصنع.



وتضغط واشنطن على حلفائها للانضمام إلى خطوتها لحظر شركة "هواوي" ومقاطعة منتجاتها للمخاطر الأمنية التي قد تسببها شركة الاتصالات الصينية.



وتعد شركة "إل جي يو بلس" ثالث أكبر شركة اتصالات في كوريا الجنوبية، الشركة المحلية الوحيدة التي تستخدم أجهزة "هواوي" لبناء محطاتها الأساسية لشبكات الجيل الخامس، في حين أن منافسيها "إس كي تيلكوم" و"كي تي" وقعا على صفقات مع موردين آخرين مثل سامسونج للإلكترونيات.