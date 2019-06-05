الجيش السوري يستهدف خطوط إمداد الإرهابيين بريفي إدلب وحماه

نفذت وحدات من الجيش السوري اليوم الأربعاء رمايات مدفعية بالتوازي مع تنفيذها عمليات على محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين بريفي حماه وإدلب، ردا على مواصلة الإرهابيين خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.



وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش ردت بضربات صاروخية ومدفعية على اعتداءات إرهابيي "كتائب العزة" و"فتح الشام" جبهة النصرة سابقا مستهدفة مواقع انتشارهم ومحاور تحركهم في الزقوم وقليدين والزكاة بريف حماه، مما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أوكار لهم ومنصات إطلاق صواريخ.



وفي ريف إدلب، استهدفت المدفعية السورية محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين في ترملا والنقير ومحيط خان شيخون، وحققت إصابات دقيقة أسفرت عن تدمير معظم تحصينات المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

