شركة الطيران الأوغندية تختار مسارات جديدة لطائراتها

اختارت شركة الطيران الأوغندية ثمانية مسارات أولية في إطار بدء عملياتها فى نهاية يوليو المقبل بعد تلقى طائريتين من بين أربع طائرات من طراز بومباردييه سي آر جيه 900



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الوجهات الأولى ستشمل عواصم الدول المجاورة كينيا، وتنزانيا، والصومال، وجنوب السودان، حسبما ذكرت هاتفيا جنيفر باموتوراكي، المدير التجاري للشركة اليوم الأربعاء، وتعتزم الشركة تحديد أسعار رحلاتها على أساس يتيح لها التنافس مع شركات الطيران التى تعمل طائراتها على نفس المسارات.



وتعتبر الحكومة الأوغندية شركة الطيران الأوغندية خليفة للشركة الوطنية السابقة التى أسسها الديكتاتور السابق عيدى أمين وتمت تصفيتها عام.2001



وذكرت الشركة أنه سوف يتم تلقى طائرتين أخريين طراز بومباردييه هذا العام، بينما سوف تصل طائرتان من الحجم الكبير من شركة إيرباص، ابتداء من ديسمبر العام المقبل.